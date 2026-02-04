ローソンが全国53店舗で展開する「MACHI cafe＋（マチカフェプラス）」では、2月3日から「マロンミルクティー」を発売する。100％生乳のミルクの甘味に栗のコクと香ばしさが加わった、とろけるようにまろやかなミルクティーとなっている。寒い季節にぴったりのホットドリンクで、ホッと心がゆるむ、癒しのひとときを楽しむでほしい考え。「マロンミルクティー」冬に人気が高まる、ミルクを使ったコクのあるホットドリンクと、香ば