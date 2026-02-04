左から：「ひんやりアクアミスト」「ひんやり全身シート」ピジョンは、低刺激の冷感成分を配合し肌温度をマイナス2〜3℃（気化熱による。約30℃の環境で評価した場合。使用環境により異なる）（気化熱による。約30℃の環境で二往復ふいた場合。使用環境によって異なる）まで下げる、子ども向け暑さ対策シリーズ「ごきげんクール ひんやりアクアミスト」および「ごきげんクール ひんやり全身シート」を、2月9日から全国のベビー用品