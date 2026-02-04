プラスは、つめ替え式テープのり「norino pod（ノリノポッド）」の発売10周年を記念し、これまでのノリノポッドとは一味違うレトロポップなスケルトンカラーの限定モデル「ノリノポッド＜限定＞マルチカラー」を2月10日に発売する。「ノリノポッド」は、手を汚さず手軽に使え、プリント貼りや封筒とじなどの糊付け作業に最適な、つめ替え式テープのり。かわいらしい豆型デザインと片手で操作できる防塵性に優れたシャッターキャッ