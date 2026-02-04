日本バスケットボール協会（JBA）4日、2月26日・3月1日に開催される27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選2連戦に向けて男子日本代表（世界ランク22位）メンバーを発表した。W杯アジア予選1次予選2連勝を飾った日本代表に激震が走った。2日に指揮官のトム・ホーバス氏を“解任”。3日の会見で新HCにBリーグ琉球監督の桶谷大氏（48）が就任することを発表。そしてアシスタントコーチには八村塁のウィザー