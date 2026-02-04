デコピンが主役の絵本が日本時間4日、アメリカで出版開始しました。日本でのタイトルは『デコピンのとくべつないちにち』。開幕戦の始球式を任されたデコピンが、始球式に使う“ラッキーボール”を野球場に届けるために奮闘する物語となっています。大谷翔平選手と共同著者となったマイケル・ブランクさんは自身のInstagramに大谷選手との2ショットを載せ、「ハッピー・デコイデー」と発売を喜びました。さらにイラストを担当した