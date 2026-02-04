プロ野球・DeNAは4日、本拠地・横浜スタジアムの原則キャッシュレス化について発表しました。この取り組みは、2月28日(土)から開始。横浜DeNAベイスターズ主催の興行日に、横浜スタジアム内の店舗、窓口のほか、日本大通りの複合施設 THE BAYS 内に店舗を構える Lifestyle Shop『+B(プラス・ビー)』、CRAFT BEER DINING &9での支払いがキャッシュレスとなります。また、キッチンカーや自動販売機などの一部販売場所を除く各店