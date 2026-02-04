神奈川県の黒岩祐治知事神奈川県は4日、黒岩祐治知事（71）が慢性硬膜下血腫と診断され入院したと発表した。会話はできる状態といい、4日に手術を受ける予定という。県によると、数日前から頭痛や歩きにくさを感じていたことから3日に病院を受診した。この間も公務を続けていた。当面、職務代理は置かない予定。慢性硬膜下血腫は頭部外傷後、頭蓋骨の下にある硬膜と脳の間に徐々に血液がたまり、血腫ができた状態という。