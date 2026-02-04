日本バスケットボール協会は4日、バスケW杯2027のアジア地区1次予選Window2へ向け合宿招集メンバー15人を発表しました。開催地は試合会場でもある「沖縄サントリーアリーナ」 にて実施、合宿は17日から始まり、26日の中国代表戦と3月1日の韓国代表戦に臨みます。2027年のW杯へ向け日本代表は前回、アジア地区1次予選Window1で台湾に連勝、グループBの首位につけています。アジア1次予選は4チームが4グループに分かれ、総当たりで各