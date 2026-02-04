定年退職後に受け取るまとまった資金である退職金は、老後生活の大きな支えです。しかし、物価上昇が続く昨今、現金のまま保有し続けるだけでは資産価値が目減りしてしまう恐れがあります。 仮に年3％のインフレが20年続いた場合、1500万円の価値は実質830万円ほどまでに下がってしまいます。インフレのリスクと、資産を守りながら増やすための堅実な運用方法を確認していきましょう。 20年で価値が半減？ インフレが