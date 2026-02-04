『スパイダーマン』シリーズのゼンデイヤ、『THE BATMAN ―ザ・バットマン― 』（2022）のロバート・パティンソン主演、A24映画『ザ・ドラマ（原題）』の新予告編が公開された。 本作はゼンデイヤ演じる書店員のエマと、パティンソン演じる美術館ディレクターのチャーリーが、婚約期間中に思わぬ試練に直面する物語。結婚式の1週間前、思わぬ秘密の告白によって、ふたりの関係は大