イトーキは2月3日、入学前後の家庭の実態を把握する「小学生入学トレンド調査」の結果を発表した。調査は2025年12月9日〜11日、全国の小学1年生(2025年度入学)の子を持つ親1,100人を対象に行われた。小学校1年生家庭のリアル○入学後、親が困っていることランキング入学後の生活で「困っていること」を尋ねたところ、最も多かったのは「スマホ・タブレットを見る時間が増えた」(29.0%)だった。続いて「テレビやゲームの時間が増え