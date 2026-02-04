【モデルプレス＝2026/02/04】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が2月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。子どもたちの姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】48歳歌舞伎俳優「お2人とも大きくなってる」和装姿の姉弟ショット◆市川團十郎、子どもたちの姿を公開團十郎は「節分です」とつづり、子どもたちの写真を投稿。床の間の掛け軸の前で朱色の着物を着て微笑む長女で女優としても活動する堀越麗禾（市川ぼたん）と、長男で八代目・