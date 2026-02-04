〈たんぱく質の可能性を最大限に引き出す、攻めの経営を徹底〉日本ハムは2日、大阪市北区の本社で代表取締役社長の交代に関する記者会見を開いた。4月1日付で代表取締役社長に就任するの前田文男取締役副社長は、最優先課題として「井川社長が率先してきた構造改革を継続し、さらに進化させる」としたうえで、「創業事業であるハム･ソーセージと加工食品の売上げのボリュームアップと海外事業の収益化」を喫緊のテーマに挙げた。ま