「泥沼化」という言葉がこれほどふさわしい展開はないだろう。韓国プロ野球、キウム・ヒーローズにドラフト1位で指名された新人投手パク・ジュンヒョンの“いじめ疑惑”は、ついに長期の法廷闘争へと突入した。【写真】ドラ1右腕、イ・デホの公演中にサインの練習争点は「証拠をめぐる攻防」へと移るなか、被害者側には新たな懸念も浮上している。それは“卒業”というタイムリミットの問題だ。（写真＝キウム・ヒーローズ）パク・