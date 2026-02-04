日常の何気ないLINEのやりとりのなかで、好意をちらつかせる女の子は多いもの。あなたが気付いていないだけで、気になる女の子から「脈ありサイン」を受け取っているかもしれません。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者の意見を参考に「うっかりすると見逃してしまう女の子からの脈ありLINE」をご紹介します。【１】「また今度○○しようね」など、未来について書かれたメッセージ「ずっと仲良くしたいということです」（