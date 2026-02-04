NASAは宇宙飛行士の月面着陸プロジェクト「アルテミス計画」を進めており、2022年11月に打ち上げられた無人機の「アルテミス1号」の後、有人月周回ミッションの「アルテミス2号」の準備が進んでいます。アルテミス2号は打ち上げを2026年2月6日から7日に予定していましたが、アメリカ東部で発生した大寒波や燃料系統での技術的エラーなどにより打ち上げ予定日の延期が発表されました。NASA Conducts Artemis II Fuel