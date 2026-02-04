【リカちゃん フォトジェニックリカ ゴシックノワール】 3月28日発売予定 価格：11,000円 タカラトミーは着せ替え人形「リカちゃん フォトジェニックリカ ゴシックノワール」を3月28日に発売する。価格は11,000円。 本商品はポージングの自由度が高い"フォトジェニックリカ"の素体にゴシックスタイルの衣装をまとわせている。ブラックを基調としたファ