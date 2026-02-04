阪神・石井大智投手が４日、ともにＷＢＣに出場する坂本とバッテリーを組み、スライダーやフォークなどを４７球投げた。投球後には約１５分間話し込む姿も見られた。沖縄・宜野座村キャンプはこの日が第１クール最終日となる。