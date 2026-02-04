【アズールレーン 武蔵】 予約期間：2月4日～3月30日23時59分 2027年4月 発売予定 価格 普通版：33,300円 豪華版：41,000円 WINGS inc.は、フィギュア「アズールレーン 武蔵」を2027年4月に発売する。価格は普通版が33,300円、豪華版が41,000円。 本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」よ