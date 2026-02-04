成田合宿中のJ3福島が4日に練習を行い、今季から加入したFW三浦知良（58）が精力的な動きを見せた。約2時間の練習の最後に行われた10分×3本の紅白戦の1本目に出場。ボールに関わる回数は少なかったものの、早い球離れで攻撃にリズムをもたらし、前線からの守備でも貢献。味方が倒されて得たPKのキッカーを務め、GKの好セーブに阻まれる場面もあった。7日にはJ2、J3百年構想リーグの開幕となる甲府戦を控える。カズは「コンデ