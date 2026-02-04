吉野家では、タレントの藤田ニコルら著名人が推す人気メニューを期間限定で販売する企画「みんなの推しの家」第2弾を全国の店舗で開催している。【写真】白銀ノエルの推しメニューを紹介「みんなの推しの家」は、吉野家を愛する著名人や関係者が、自身のこだわりを反映させた組み合わせを“推しメニュー”として商品化する企画。第1弾では、吉野家社長の成瀬哲也をはじめ、新日本プロレスの棚橋弘至、上村優也の推しメニューが