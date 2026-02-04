阪神・下村海翔投手（23）が4日、沖縄・具志川キャンプでブルペン入りした。嶌村聡球団本部長、久保田智之2軍投手チーフコーチが見守る中、立った状態の捕手を相手に13球、座った状態で25球の計38球を投球。変化球はなく、全て直球を投げ込んだ。一昨年4月に受けたトミー・ジョン手術からの復活を期す右腕は、引き締まった表情で、感覚を確認するようにじっくりと捕手のミットへと投球。1月29日にSGL尼崎のブルペンで約20