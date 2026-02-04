1978年に制定され、1980年から運用が始まったアメリカの「401kプラン」。日本はこれを参考に2001年、企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金（iDeCo）を導入しました。フィデリティの最新レポートによれば、401kミリオネアは前年から16％増加し過去最高水準に達しています（2025年9月時点）。一方で、日本の確定拠出年金から億万長者が誕生した話はほとんど耳にしません。いったいなぜなのでしょうか。岩崎陽介氏の著書『頭のいい