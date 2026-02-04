お金をかけずに欲しいモノが手に入ったら――。物価高の今、そんな願いを実際に叶えている人たちに話を聞いた【写真】生産者たちの物々交換温州みかんが全国の作物に…* * * * * * *＜２よりつづく＞人間関係の希薄な時代だからこそ「儲かりようのない物々交換事業を、もう20年以上も続けています」と笑うのは、名古屋市名東区にある物々交換ショップ「コレコーレ」の大株主、片桐健二さん。（73歳）《世界の名品》と呼ばれるレ