3グレードで広がる性能と期間限定の値下げプライス街を走るクルマの風景が静かに変わりつつある今、電動化の波はコンパクトSUVの世界にも本格的に押し寄せています。その流れに乗った一台として挙げられるのが、トヨタが欧州で投入する新型「C-HR＋」です。ドイツ法人は2025年12月11日から受注を開始し、従来のC-HRとは一線を画す