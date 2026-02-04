モンドリアンはRoblox上で新作ゲーム『Eat Humans』を公開する。 【画像】自分のアバターが四足歩行のモンスターに！？スクリーンショット 『Eat Humans』はプレイヤーが四足歩行のモンスターとなり、街に現れた人々を捕食し強化していくゲームだ。スキルツリーを埋めて最強の捕食者を目指していく。 グローバルでの普及を狙い、どんな環境でも遊べるように軽量化