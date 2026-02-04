【その他の画像・動画等を元記事で観る】Vaundyが4月4日(土)放送開始のTVアニメ『黄泉のツガイ』にて、OP＆EDテーマの両方で作詞作曲を担当。OPテーマにVaundyが歌唱する「飛ぶ時」、EDテーマにyamaが歌唱する「飛ぼうよ」がそれぞれ発表された。国内外から今なお熱い支持を得る名作「鋼の錬金術師」の荒川弘が描く最新作にして、月刊「少年ガンガン」にて大好評連載中のシリーズ累計500万部を突破する『黄泉のツガイ』。オープニ