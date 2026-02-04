ゴディバ ジャパンは2月6日から、「ホットチョコレート トッパー」3種類と「ホットチョコレート トッパー」をのせたドリンク「ホットチョコレート」を全国のショコリキサー取扱店にて販売する。「ホットチョコレート トッパー」「ホットチョコレート トッパー」は、ホットミルクの上に浮かべ、ゆっくりと溶かしながら楽しむ円盤型のチョコレート。裏側にマシュマロをあしらっており、やさしい甘さをそっと引き立てる。デザインは、