ハンバーガーショップ「ロッテリア」は2月4日より、「フィリーチーズステーキバーガー」を含む新商品4品を期間限定で販売する。ロッテリア「フィリーチーズステーキバーガー」「フィリーチーズステーキバーガー」は、アメリカ・フィラデルフィア発祥の人気サンドイッチ“フィリーチーズステーキ”の味わいを手軽に楽しむことのできるバーガー。ハンバーグパティやガーリックなどで下味をつけて鉄板で香ばしく焼き上げた牛カルビ肉