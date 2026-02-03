【その他の画像・動画等を元記事で観る】男性声優によるエンターテインメントレーベル・Kiramuneに、8年ぶりに加入した「IXIS(イクシス)」。市川太一（いちかわ たいち）、小野元春（おの もとはる）、草野太一（くさの たいち）、小林大紀（こばやし だいき）、榊原優希（さかきはら ゆうき）、堀金蒼平（ほりかねそうへい）の６名からなり、Kiramuneレーベル内ユニットとしては史上最多のメンバー構成となる。このたび、IXISの