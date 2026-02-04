【ポケパーク カントー】 2月5日 グランドオープン予定 場所：東京都稲城市矢野口4015-1 よみうりランド遊園地内 ポケパーク カントーは2月4日、「ポケモンフォレスト」における入場制限の見直しを発表した。 「ポケモンフォレスト」は、カントー地方を中心としたポケモンたちの生態を観察できる全長約500mの森。自然の地形を活かし、110