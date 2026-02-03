【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年1月4日（日）より放送開始となったTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のOPテーマおよびEDテーマを担当しているYOASOBI。『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）にて連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計発行部数は1,700万部を突破。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリーは、日本をはじめアジア各地