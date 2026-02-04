メ～テレ（名古屋テレビ） 閉店まで残り1カ月を切った名鉄百貨店で、4日から閉店売り尽くしセールが始まりました。 4日は開店と同時にお目当てのものを買おうと、アクセサリー売り場などは多くの人でにぎわいました。 今回は、11月から始まった「名鉄百貨店71年分の感謝祭」と銘打ったセール企画の第3弾で、最大80％オフの商品もあるということです。 このセールは、2月28日の百貨店最終日