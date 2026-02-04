メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身将棋の藤井聡太六冠がタイトル防衛を目指す、王将戦七番勝負の第3局2日目が始まりました。 今期の王将戦七番勝負は、5連覇をめざす藤井六冠に、前期に続いて永瀬拓矢九段が挑戦しています。 藤井六冠は第1局で敗れましたが、第2局に勝利し、ここまでの対戦成績は1勝1敗となっています。 第3局は3日から東京都立川市の「オーベルジュときと」で行われています。 午