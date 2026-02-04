２日深夜放送のテレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」（月曜・深夜１時１７分）に、ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・大倉忠義とお笑いトリオ「パンサー」の向井慧が出演。大倉がグループ活動と並行して手がけるジュニアのプロデュースなどについて語った。アイドルグループ戦国時代と言われていることについて、ＭＥＧＵＭＩから「とんでもないじゃないですか？どうやってすみ分けていくかって考えるんですか？」と問われる