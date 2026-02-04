２月１日の小倉５Ｒのパドックで馬に蹴られ、以降のレースを乗り替わっていた田口貫太騎手＝栗東・大橋勇樹厩舎＝が今週末の競馬には騎乗する方向であることが分かった。同騎手は右腸腰筋損傷と診断を受けたが、この日から滋賀・栗東トレセンでの調教騎乗を再開。２鞍の手綱を執った。「色々な方が処置をしてくれて、けがした当初よりは体自体が動けるようになっています。いつも通り、しっかり追い切れましたし、問題ありませ