クックパッドで2006年からレシピの公開を始め、2,800件以上を発信してきたyummysunnyさん。20年もの間、楽しみながら活動を続けてきた背景には、単身赴任中の夫の存在がありました。レシピ投稿を続けたことが、結果的に自分を助けてくれたと話すyummysunnyさんに、投稿のきっかけやご自身のレシピの活用法を伺いました。 投稿は自分のために。献立決めの悩みが解消 現在、日本語学校で非常勤教師の仕事をしているyummysunnyさん。