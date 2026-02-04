千葉ロッテマリーンズは3日、社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動の一環として、「石垣市青少年センター」に早坂響投手と坂井遼投手が訪問した。【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』当日は、児童・生徒13人を対象に、野球体験や質問コーナー、記念撮影などを実施し、選手との交流を深めた。「MARINES LINKS」というネーミングには、マリーンズの選手を中心に、ファン、地域住民、行政