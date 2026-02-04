俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が主演を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合ほか）の第88回が、2月4日に放送された。松野家を巡る嫌がらせが突如止む不可解なラストシーンが描かれ、視聴者の間で動揺と考察が広がっている。【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題『ばけばけ』は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキが、人生につまずきながらも前向きに歩み、世界を放浪