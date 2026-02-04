京都の三条大橋には、鴨川につい下りたくなる謎の道（スロープ）がある。実はこのスロープは、京都にとってなくてはならない超重要なものだった！A.B.C-Zの塚田僚一とABCテレビの福井治人アナウンサーは、協力して調査に挑むも、途中で珍しく口論になり……!? 【TVer】A.B.C-Z塚田僚一、福井治人アナのうっかり失言で調査序盤からプンプンモード「ちょっと待って今の！おい！」 鴨川へスム}