タレントの松本伊代（60）が3日、自身のインスタグラムを更新。長男で俳優の小園凌央（30）と親子で豆まきのイベントに出演したことを報告した。【写真】大勢の観客を前に親子での“豆まきショット”を披露した松本伊代＆小園凌央松本は「今日は節分でしたねー!!よ〜いドン！からの池上本門寺さんでの豆まき。からの恵方巻き〜食べるー」とのコメントとともに、会場での親子ショットなどをアップ。また「#手塚理美さんに初め