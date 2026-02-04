西武は4日、1995年〜1999年にかけて在籍した今久留主成幸さんが、1月29日に神奈川県川崎市内の病院で死去したと発表した。58歳だった。大阪府出身。葬儀は近親者のみで執り行われた。今久留主さんはPL学園では桑田真澄、清原和博のKKコンビと同学年。3年生だった1985年夏には、桑田とバッテリーを組んで全国制覇を達成した。明大を経て1989年ドラフト4位で大洋（現DeNA）に入団。95年に西武にトレード移籍した。通算成績は10