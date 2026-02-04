義母は「良かれと思って」と笑顔で、何かとサポートしてくれる優しい人でした。でも、夫に相談すると「母さんを無下にするんだな」と責められてしまい…。妻の気持ちは置き去りのまま、善意という名の行動が続いていきます。これって本当に思いやりなのでしょうか？＞＞ 【まんが】良かれの押し付け義母(ウーマンエキサイト編集部)