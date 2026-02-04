嵐の二宮和也（42）が4日、都内で「こだわり酒場」の新CM発表会に出席した。CMと同様のハチマキと前かけを身に着けた大将スタイルで登場。イベントでは自ら仕上げたレモンサワーなどを飲む場面もあり「昼間（に飲むの）がいい！」と笑顔を見せた。日本中をご機嫌にするというブランドコンセプトにちなみ、ご機嫌にしたい人を聞かれると、3月からスタートする嵐のラストツアー「WeareARASHI」に言及。リハーサルが徐々に始