嵐の二宮和也（４２）が４日、都内で、自身が新たにＣＭキャラクターを務めるサントリー「こだわり酒場」の新ＣＭ発表会に登壇した。酒場の大将姿で登場した二宮は「ごきげんな晩酌時間」がテーマの商品にかけ「嵐もコンサートがあるし、そちらのリハーサルも徐々に始まりつつありながら、いろんな人たちをご機嫌にしたいなと思いますし、これまで待ってくださった方々がホントにたくさんいてくれたので、その人たちをご機嫌に