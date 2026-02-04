【第18話】 2月4日公開 第18話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は2月4日、ひな姫氏のマンガ「くっ殺せの姫騎士となり、百合娼館で働くことになりました。」第18話を竹コミ！にて公開した。 第18話では、目の前で秘所を見せろという客の誘いに乗ったリリーオンが、羞恥に耐えながらリクエストに応じる。しかし、それは“公正”なスピノーサの周到な罠だった……。 現在竹