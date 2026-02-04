新明和工業が大幅続伸し昨年来高値を更新している。３日の取引終了後に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算が、売上高１９５７億３９００万円（前年同期比４．５％増）、営業利益８８億５６００万円（同６．５％増）、純利益６３億３９００万円（同２８．５％増）と増収増益で着地したことが好感されている。 電気自動車（ＥＶ）市場の落ち込みを受け、リチウムイオン二次電池の製造に使われる真空乾燥装置