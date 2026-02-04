旭化成が後場急伸している。午後０時３０分ごろに２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を２２１０億円から２２５０億円（前期比６．２％増）へ、純利益を１４００億円から１４５０億円（同７．４％増）へ上方修正したことが好感されている。 売上高は３兆８００億円から３兆６５０億円（同０．９％増）へ下方修正したものの、「重点成長」事業と位置づける医薬事業が、２４年１０月に連結したスウェーデンの