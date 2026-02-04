太陽ホールディングスが後場も堅調。正午ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１２８８億円から１３３０億円（前期比１１．８％増）へ、営業利益を２６９億円から２９６億円（同３４．１％増）へ、純利益を１８４億円から２０１億円（同８６．５％増）へ上方修正を発表。材料出尽くし感からいったんは売られたものの、その後は強含みで推移している。 半導体パッケージ基板用部材やリジッド基板