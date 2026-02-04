スポルティングのMF守田英正にアヤックス移籍の可能性があったようだ。今冬に中盤の補強を目ざしたオランダの名門は当初、NECに所属する佐野航大の獲得を検討。現地メディアなどでは個人合意をしたと報じられたが、NEC側が売却を拒否。結局、契約は実現しなかった。そんななか、オランダメディア『Voetbal International』によれば、「アヤックスは移籍市場の終盤に守田英正の獲得にも動いていた」という。しかし、最終的に